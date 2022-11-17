Роналду: «Нинішнім молодим гравцям все дістається простіше, їм не доводиться страждати»
Лінекер – про інтерв'ю Роналду: «Не думаю, що він затримається в МЮ. Він закопав всіх в клубі»
Експерт висловився про португальця
17 листопада 11:10
Відомий англійський експерт Гарі Лінекер в своєму twitter висловився про інтерв'ю Кріштіану Роналду.
«Не думаю, що він затримається в «Юнайтед». В інтерв'ю з Пірсом Морганом він закопав практично всіх в клубі: гравців, персонал, тренерів, керівництво. Неймовірно!»
Роналду розкритикував керівництво і тренера Еріка тен Хага.
Голландець вже повідомив босам клубу, що не зможе працювати з ним.
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