Сергій Разумовський

У 20-му турі французької Ліги 1 Ліон приймав Лілль менш ніж за місяць після очної дуелі в Кубку Франції.

До цього матчу команда підійшла на ходу, маючи серію з дев’яти перемог поспіль у всіх турнірах і четверте місце в Лізі 1. Лілль, який ішов п’ятим, був прямим конкурентом у боротьбі за єврокубкові позиції, тож поєдинок мав ключове турнірне значення, попри кадрові втрати у складі господарів.

Перший тайм пройшов у закритому та обережному ключі. Лілль більше володів м’ячем і частіше бив по воротах, однак саме «ткачі» пішов на перерву в статусі лідера. Захисник Рубен Клюйверт провів дуже впевнений відрізок, вигравши більшість єдиноборств і відзначившись результативною передачею. Після його пасу новачок команди Ноа Нарті забив гол у своєму дебютному матчі, відкривши рахунок.

У другому таймі характер гри майже не змінився: багато боротьби, мінімум моментів і висока дисципліна в обороні з боку Ліона. Команда надійно зіграла біля власних воріт і втримала перевагу навіть у компенсований час, здобувши десяту перемогу поспіль.

Завдяки цьому Ліон зрівнявся за очками з Марселем (по 39) і збільшив відрив від Лілля (32).

Ліга 1, 20-й тур

Ліон – Лілль 1:0

Гол: Нартей, 37

Ліон: Грейф, Ніакате, Клюйверт, Мата, Абнер Вінісіус (Гатебур, 90+1), Нартей, Тессманн, Мейтленд-Найлз, Морейра, Ендрік (Карабец, 90+1), Шульц (Імбер, 82)

Лілль: Озер, Перро (Вердонк, 78), Манді, Нгой, Сантуш (Діаун, 85), Андре, Буадді, Коррея (Жиру, 68), Гаральдссон, Мукау (Бругольм, 68), Фернандес-Пардо

Попередження: Мейтленд-Найлз (90) – Манді (42), Нгой (46), Мукау (61), Фернандес-Пардо (85)