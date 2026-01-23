Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги Європи Ліон здобув мінімальну виїзну перемогу над Янг Бойз.

Єдиний гол у зустрічі французи забили перед самою перервою. На 46-й хвилині Мейтленд-Найлз вдало завершив атаку та вивів гостей уперед, забезпечивши Ліону комфортну перевагу на другий тайм.

Після перерви швейцарська команда намагалася відігратися й навіть відправила м’яч у сітку на 61-й хвилині – відзначився Саншеш. Однак гол Янг Бойз не зарахували через офсайд, тож рахунок залишився незмінним. Надалі Ліон втримав мінімальну перевагу до фінального свистка й довів матч до перемоги 1:0.

Ліон набрав 18 очок і разом із Астон Віллою очолює турнірну таблицю загального етапу Ліги Європи.

Ліга Європи. Груповий етап, сьомий тур

Янг Бойз – Ліон 0:1

Гол: Мейтленд-Найлз, 45+1

Янг Бойз: Келлер, Беніто, Лаупер, Вютріх, Янко (Ендрюс, 80), Фернандеш (Гігович, 80), Равелосон, Віржиньюс (Бедія, 80), Санчеш (Монтейро, 71), Малеш (Фасснахт, 71), Кордова

Ліон: Дескам, Тальяфіко (Мангаля, 46), Мата, Клюйверт, Мейтленд-Найлз, Мортон (Де Карвалью, 90+1), Тессманн, Мера (Імбер, 77), Морейра (Толіссо, 77), Шульц (Гонсалвеш, 90+1), Карабец

Попередження: Равелосон (84), Беніто (90+2), Лаупер (90+2) – Клюйверт (83), Мортон (84), Де Карвалью (90+5)