Французький форвард Ліона Раян Шеркі все ближче до того, щоб залишити клуб, у якому зробив свої перші кроки у великому футболі. Його контракт спливає наступного літа, і інтерес з боку інших команд продовжує наростати.

Особливо активно до боротьби за 21-річного нападника включився Манчестер Сіті. Англійський гранд уже зробив перший офіційний крок – запропонував за гравця 23 мільйони євро. Однак Ліон таку суму вважав заниженою та відхилив пропозицію, адже розраховує виручити близько 40 мільйонів.

Незважаючи на це, сам Шеркі вже дав згоду на перехід, і тепер все залежить від того, чи клуби зможуть дійти компромісу.

Цього сезону футболіст провів 44 поєдинки у всіх змаганнях, відзначившись 12 голами та 20 результативними передачами.