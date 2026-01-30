Сергій Разумовський

У заключному турі загального етапу Ліги Європи Ліон у рідних стінах здолав ПАОК.

Першими забили греки, хоч і не володіли ініціативою: на 20-й хвилині після розіграшу кутового Живкович подав, а Якумакіс замкнув у сітку. Господарі швидко повернули контроль і зрівняли на 34-й, коли Імбер несподівано опинився в штрафному та влучив у дальній кут. Матч поступово перетворювався на нервовий, а ключовою подією стало вилучення Константеліаса, через яке греки залишилися в меншості.

У другому таймі Ліон знову вийшов уперед завдяки голу Мери на 55-й, але ПАОК навіть удесятьох відповів м’ячем Мейте приблизно за десять хвилин — 2:2. Розв’язка настала наприкінці: після суперечливого пенальті на 83-й Луческу отримав червону, Карабец удар не реалізував, однак згодом Ліон дотиснув суперника двома голами з гри — Карабец виправився забитим м’ячем, а Родрігес поставив крапку.

Перемога дозволила команді Паулу Фонсеки фінішувати першою з 21 очком і напряму вийти до 1/8 фіналу, тоді як ПАОК із 17-ї позиції гратиме у стиковому раунді плей-оф.

Ліга Європи. Загальний етап, восьмий тур

Ліон – ПАОК 4:2

Голи: Імбер, 34, Мера, 55, Карабец, 88, Родрігес, 90+3 – Якумакіс, 20, Мейте, 67

Ліон: Дескам, Мейтленд-Найлз, Ніакате, Клюйверт (Абнер Вінісіус, 69), Мата, Де Карвалью (Амдані, 87), Морейра (Родрігес, 87), Мортон (Тессманн, 46), Мера (Гонсалвеш, 69), Карабец, Імбер

ПАОК: Ціфціс, Баба, Міхайлідіс, Кендзьора, Кенні, Мейте, гравець 404 (Камара, 90), Тайсон (Десподов, 84), Константеліас, Живкович, Якумакіс (Міту, 87)

Попередження: Мортон (45+1) – Константеліас (36), Якумакіс (77)

Вилучення: Константеліас (41)