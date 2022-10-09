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«Ліон» звільнить Боса і шукає заміну тренеру

Голландець не зміг повернути клуб на вершину
Футбол Ліга 1
09 жовтня 11:01
«Ліон» звільнить Боса і шукає заміну тренеру

«Ліон» звільнить головного тренера Петера Боса.

Голландський фахівець не зміг повернути клуб на вершину за 1,5 року. Через погані результати він покине команду, повідомляє RMC.

«Ліон» зараз шукає заміну для Боса. Правда, імена поки не повідомляються.

В останніх 5 матчах клуб набрав лише 1 очко. У таблиці команда йде 7-ю, хоча непогано стартувала в сезоні.

Ймовірно, тренером команди буде місцевий фахівець.

Андрій Усмонов
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