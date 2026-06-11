Чотири роки очікування — і ось воно. Найбільший чемпіонат в історії: 48 збірних, 104 матчі, 39 днів футболу одразу в трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Зустрічайте головну подію року разом із GGBET!

Формат теж новий. Команди ділять на 12 груп по чотири: кожна грає три матчі, у плей-оф виходять по дві найкращі з групи плюс вісім найкращих третіх місць. Так уперше з'являється раунд на 32, а далі звична сітка аж до фіналу.

Інтрига почалась ще до першого свистка. Уперше на турнір пробились одразу четверо новачків: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан. Але головне питання літа — хто підніме трофей 19 липня в Нью-Йорку.

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Цього разу головним фаворитом букмекери бачать Іспанію. Іспанці йдуть за коефіцієнтом 5.5 — найкоротшим у всій лінії. Одразу за ними — Франція та англійці.. А далі збилася щільна група переслідувачів, з яких виділяється Бразилія.

Експерти GGBET оцінюють шанси на перемогу в турнірі так:

Іспанія — 5.5;

Франція — 6;

Англія — 7;

Бразилія — 9;

Португалія —9

Аргентина — 10;

* Коефіцієнти були взяті з веб-сайту ggbet.ua станом на 11:00 11.06.2026 року та можуть змінюватися.

Іспанія — одноосібний лідер, але відрив не той, щоб вважати трофей вирішеним: за трійкою фаворитів вишикувались найкращі з Європи плюс топова Бразилія та Аргентина з Мессі, тож інтрига тримається максимальна. А шлях до фіналу стартує вже 11 червня — грою-відкриттям Мексика проти ПАР на легендарній «Ацтеці», першому стадіоні в історії, що приймає вже третій світовий турнір.

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