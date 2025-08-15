Ліцензований букмекер betking, що входить до складу King Group, став офіційним беттінг-партнером провідної футбольної ліги Іспанії — Ла Ліги — в Україні.

Партнерство передбачає присутність бренду betking під час трансляцій матчів Ла Ліги на території України, спеціальні активності в онлайн просторі, а також різноманітний контент та ексклюзивні пропозиції для українських уболівальників.

Ла Ліга (ісп. LALIGA) — одна з найвідоміших футбольних ліг у світі. До її складу входять такі легендарні клуби, як ФК «Барселона», ФК «Реал Мадрид», ФК «Атлетіко Мадрид», ФК «Севілья», ФК «Жирона», ФК «Майорка», ФК «Валенсія» та інші.

Павло Журило, директор betking, прокоментував: «Співпраця з Ла Лігою — це черговий крок у реалізації нашої стратегії розвитку спортивної культури в Україні. Ми вже маємо досвід партнерства з українськими клубами і тепер із гордістю представляємо betking поруч із одним із найпотужніших футбольних брендів світу. Для нас важливо, щоб українські вболівальники відчували себе частиною глобального футбольного руху, мали доступ до якісного контенту та ще більше можливостей бути ближчими до улюбленої гри».

Стратегічне партнерство з Ла Лігою посилює позиції betking як відповідального бренду, що підтримує спорт, інвестує в розвиток футбольної культури та дбає про інтереси українських уболівальників.

«Цей союз дає нам змогу ще більше наблизити Ла Лігу до українських уболівальників разом із партнером, відданим розвитку футболу. Спільно ми втілюватимемо ініціативи, що зміцнюватимуть зв’язок між прихильниками та нашими змаганнями — світовим еталоном професійного футболу», — сказав Хорхе де ла Вега, виконавчий директор Ла Ліга з питань бізнесу.

betking — ліцензований букмекер (рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024, отримувач — ТОВ «Слотс Ю.Ей.»), який системно інвестує в розвиток спорту в Україні. Як один із провідних брендів King Group, betking послідовно посилює свою присутність у футбольному середовищі, підтримуючи клуби, які формують спільноти, об’єднують людей та надихають на перемоги.

Про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри. betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності в мережі Інтернет, видана 05.12.2024 (рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024, отримувач ТОВ «Слотс Ю.Ей.»). Строк дії — 5 років.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ

Про Ла Ліга

Ла Ліга — найбільша футбольна екосистема у світі. Це приватна спортивна асоціація, до складу якої входять 20 клубів/SAD LALIGA EA SPORTS та 22 клуби LALIGA HYPERMOTION, що організовують професійні футбольні змагання в Іспанії. З понад 247 мільйонами підписників на 16 платформах і 20 мовами, Ла Ліга має штаб-квартиру в Мадриді (Іспанія) та володіє найрозгалуженішою міжнародною мережею серед усіх спортивних організацій — присутня у 34 країнах через 10 офісів. Ла Ліга активно втілює соціальні ініціативи через власний Фонд і стала першою професійною футбольною лігою у світі, яка започаткувала турнір для гравців з інтелектуальними порушеннями — LALIGA GENUINE Moeve.