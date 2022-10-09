«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ
У десятому турі англійської Прем'єр-ліги «Арсенал» на своєму полі переграв «Ліверпуль».
«Червоні» зуміли двічі відігратися після голів Мартінеллі та Сака на першій і останній хвилинах стартової 45-хвилинки. Забили Нуньєс і Фірміно. Але перемогу «канонірам» приніс дубль англійця ударом з позначки.
Захисник Олександр Зінченко не взяв участі у важливому матчі. Нещодавно українець переніс травму.
«Арсенал» набрав 24 очки та знову обійшов «Манчестер Сіті» в турнірній таблиці з відривом в один бал. «Ліверпуль» з 10 пунктами – лише десятий.
АПЛ, 10 тур
«Арсенал» – «Ліверпуль» 3:2
Голи: Мартінеллі, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) – Нуньєс, 34, Фірміно, 53
«Арсенал»: Ремсдейл, Томіясу, Габріел, Саліба, Вайт, Джака, Парті, Едегор (Тірні, 82), Сака (Фабіу Вієйра, 90+4), Мартінеллі, Габріел Жезус (Нкетіа, 90+1).
«Ліверпуль»: Аліссон, Цімікас, ван Дейк, Матіп (Конате, 69), Александер-Арнолд (Гомес, 46), Тіаго Алькантара, Хендерсон, Діас (Роберто Фірміно, 42), Діогу Жота (Елліот, 81), Салах (Фабіньо, 69), Нуньєс.Попередження: Едегор – Діас, Гомес
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