«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ

Відсутність основного захисника зіграла свою роль у важливому матчі, проте не ключову

Фото - ФК Ліверпуль

У десятому турі англійської Прем'єр-ліги «Арсенал» на своєму полі переграв «Ліверпуль».

«Червоні» зуміли двічі відігратися після голів Мартінеллі та Сака на першій і останній хвилинах стартової 45-хвилинки. Забили Нуньєс і Фірміно. Але перемогу «канонірам» приніс дубль англійця ударом з позначки.

Захисник Олександр Зінченко не взяв участі у важливому матчі. Нещодавно українець переніс травму.

«Арсенал» набрав 24 очки та знову обійшов «Манчестер Сіті» в турнірній таблиці з відривом в один бал. «Ліверпуль» з 10 пунктами – лише десятий.

АПЛ, 10 тур

«Арсенал» – «Ліверпуль» 3:2

Голи: Мартінеллі, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) – Нуньєс, 34, Фірміно, 53

«Арсенал»: Ремсдейл, Томіясу, Габріел, Саліба, Вайт, Джака, Парті, Едегор (Тірні, 82), Сака (Фабіу Вієйра, 90+4), Мартінеллі, Габріел Жезус (Нкетіа, 90+1).

«Ліверпуль»: Аліссон, Цімікас, ван Дейк, Матіп (Конате, 69), Александер-Арнолд (Гомес, 46), Тіаго Алькантара, Хендерсон, Діас (Роберто Фірміно, 42), Діогу Жота (Елліот, 81), Салах (Фабіньо, 69), Нуньєс.

Едегор – Діас, Гомес