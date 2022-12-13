Головний талант збірної Англії хоче грати за «Ліверпуль» або «Реал»
«Ліверпуль» готовий віддати 120 мільйонів євро за гравця «Бенфіки». Його купили влітку за 12 мільйонів
«Червоні» шукають посилення в центр поля
13 грудня 20:10
«Ліверпуль» готовий купити півзахисника «Бенфіки» Енцо Фернандеса.
«Червоні» шукають посилення в центр поля. Аргентинець сподобався Юргену Клоппу.
Клуб стежить за грою хавбека в збірній Аргентині, повідомляє ESPN. На ЧС-2022 він провів всі 5 матчів. Альтернатива – Джуд Беллінгем із «Боруссії» Д.
Примітно, що «Бенфіка» купила Енцо лише влітку. За нього заплатили 12 мільйонів євро.
Також влітку «Ліверпуль» купив у « Бенфіки » форварда Дарвіна Нуньєса також майже за 100 мільйонів євро.
Коментарі 0