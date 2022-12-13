«Ліверпуль» готовий віддати 120 мільйонів євро за гравця «Бенфіки». Його купили влітку за 12 мільйонів

«Червоні» шукають посилення в центр поля

«Ліверпуль» готовий купити півзахисника «Бенфіки» Енцо Фернандеса.

«Червоні» шукають посилення в центр поля. Аргентинець сподобався Юргену Клоппу.

Клуб стежить за грою хавбека в збірній Аргентині, повідомляє ESPN. На ЧС-2022 він провів всі 5 матчів. Альтернатива – Джуд Беллінгем із «Боруссії» Д.

Примітно, що «Бенфіка» купила Енцо лише влітку. За нього заплатили 12 мільйонів євро.

Також влітку «Ліверпуль» купив у « Бенфіки » форварда Дарвіна Нуньєса також майже за 100 мільйонів євро.