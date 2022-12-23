«Ліверпуль» готовий віддати 40 мільйонів євро за зірку ЧС-2022

Амрабат вже погодився на трансфер

Півзахисник «Фіорентини» Софьян Амрабат готовий перейти в «Ліверпуль».

« Червоні » вже провели перші переговори з фіалками по хавбеку. За нього запросять 40 мільйонів євро.

Як зазначає gazzetta.it, «червоні» готові віддати таку суму за гравця. Марокканець раніше заявляв, що мріє грати в цій команді.

Він став однією із зірок ЧС-2022 і допоміг Марокко зайняти четверте місце на турнірі.

Його контракт з «Фіорентиною» діє ще 1,5 року.