Сергій Разумовський

У 37-му турі англійської Прем’єр-ліги Астон Вілла на власному полі перемогла Ліверпуль з рахунком 4:2.

Господарі відкрили рахунок ще у першому таймі — відзначився Роджерс. Після перерви події на полі розгорталися значно динамічніше.

Вірджил ван Дейк зрівняв рахунок, а невдовзі Ліверпуль міг вийти вперед, однак після удару гостей м’яч влучив у стійку. Після цього спрацювало футбольне правило: не забиваєш ти — забивають тобі. Керкез припустився грубої помилки, послизнувшись у стилі знаменитого епізоду зі Стівеном Джеррардом, і Воткінс знову вивів Астон Віллу вперед.

Згодом Мамардашвілі здійснив неймовірний сейв після удару Пау Торреса, однак Воткінс опинився першим на добиванні та оформив дубль. Ще один гол господарів забив Макґінн, який вразив ворота Ліверпуля чудовим дальнім ударом.

Ліверпуль зумів лише уникнути розгрому завдяки другому голу ван Дейка. Нідерландець оформив дубль ударами головою.

Після цієї перемоги Астон Вілла набрала 62 очки та відірвалася від Ліверпуля на три бали у боротьбі за четверте місце в турнірній таблиці АПЛ.

АПЛ, 37-й тур

Астон Вілла – Ліверпуль 4:2

Голи: Роджерс, 42, Воткінс, 57, 73, Макґінн, 89 – ван Дейк, 52, 90+2

Астон Вілла: Мартінес, Кеш, Конса, Торрес, Дінь, Ліндельоф (Барклі, 46), Тілеманс (Дуглас Луїс, 90), МакҐінн (Санчо, 90), Роджерс, Буендіа (Матсен, 85), Воткінс.

Ліверпуль: Мамардашвілі, Гомес (К'єза, 66), Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Вірц, 66), Макаллістер, Джонс, Собослай, Нгумоха, Гакпо (Салах, 74)

Попередження: Кеш (38), Воткінс (45+3) — Гомес (62)