Ліверпуль офіційно повідомив про досягнення домовленості щодо переходу захисника Жеремі Жаке. 20-річний футболіст залишить Ренн та приєднається до англійського клубу під час літнього трансферного вікна.

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, базова сума трансферу склала 60 мільйонів євро. Додатково контракт передбачає ще 12 мільйонів євро у вигляді бонусів. Угода з французьким гравцем розрахована до літа 2031 року та містить опцію продовження ще на один сезон.

У поточному сезоні Жеремі Жаке провів 18 матчів у Лізі 1, стабільно виступаючи у складі Ренна та привернувши увагу одного з грандів англійського футболу.