«Ліверпуль» підписав новий контракт зі своїм вихованцем

21-річний англієць продовжить захищати кольори мерсисайдського клубу

Кертіс Джонс / Фото - liverpoolfc.com

Хавбек «Ліверпуля»продовжив контракт з мерсисайдським клубом. Про це повідомляє«червоних».Про деталі угоди не повідомляється. Відзначається, що 21-річний гравець підписав довгострокову угоду.Відзначимо, що Кертіс виступає за першу команду з 2019 року. Разом з «Ліверпулем» він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Англії, а також клубний чемпіонат світу.У поточному сезоні Джонс зіграв 7 матчів за «Ліверпуль».Раніше повідомлялося, що німецький наставникв «Ліверпулі».