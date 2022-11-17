Кубок ліги. «Тоттенгем» і «Вест Гем» сенсаційно вилетіли. «Ліверпуль» проліз лише по пенальті
«Ліверпуль» підписав новий контракт зі своїм вихованцем
21-річний англієць продовжить захищати кольори мерсисайдського клубу
17 листопада 22:45
Кертіс Джонс / Фото - liverpoolfc.comХавбек «Ліверпуля» Кертіс Джонс продовжив контракт з мерсисайдським клубом. Про це повідомляє офіційний сайт «червоних».
Про деталі угоди не повідомляється. Відзначається, що 21-річний гравець підписав довгострокову угоду.
Відзначимо, що Кертіс виступає за першу команду з 2019 року. Разом з «Ліверпулем» він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Англії, а також клубний чемпіонат світу.
У поточному сезоні Джонс зіграв 7 матчів за «Ліверпуль».
Раніше повідомлялося, що німецький наставник Томас Тухель може замінити свого співвітчизника Юргена Клоппа в «Ліверпулі».
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