Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняП'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
19:20
Бокс. Чемпіонат Європи. Чоловіки. Фінал. Єреван

«Ліверпуль» позбавить Яремчука від конкурента в «Бенфіці». Сума може скласти сто мільйонів

Уругвайський форвард відправиться в Англію
Футбол Українські легіонери
18:56
«Ліверпуль» позбавить Яремчука від конкурента в «Бенфіці». Сума може скласти сто мільйонів
Дарвін Нуньєс / Фото - Liverpool Echo

Нападаючий «Бенфіки» Дарвін Нуньєс незабаром перейде до «Ліверпуля». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Трансфер був узгоджений клубами вранці 11 червня. Сума угоди складе 80 мільйонів євро і 20 – у вигляді бонусів.

Контракт буде підписаний терміном на п'ять років. «Ліверпуль» готує документи.

Нагадаємо, Нуньєс є головним конкурентом українця Романа Яремчука в «Бенфіку».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Дарвін Нуньєс Бенфіка Ліверпуль Роман Яремчук

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Кожен четвертий квиток на фінал Ліги чемпіонів був підробленим
Кожен четвертий квиток на фінал Ліги чемпіонів був підробленим
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09 червня 23:07
«Імідж країни похитнувся». Глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу ЛЧ
«Імідж країни похитнувся». Глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу ЛЧ
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09 червня 20:52
Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму
Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08 червня 13:51
Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
04 червня 00:43
Екс-тренер «Бенфіки» Жезуш хоче запросити в свій новий клуб Яремчука
Екс-тренер «Бенфіки» Жезуш хоче запросити в свій новий клуб Яремчука
Футбол Українські легіонери
03 червня 11:02
ПО 4 гравця «Реала» і «Ліверпуля». Символічна збірна сезону в Лізі чемпіонів
ПО 4 гравця «Реала» і «Ліверпуля». Символічна збірна сезону в Лізі чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
31 травня 14:48

Новини: Футбол

Караваєв заявив, що з Вірменією застосував елемент, який відпрацьовував 30 років
Караваєв заявив, що з Вірменією застосував елемент, який відпрацьовував 30 років
Збірна України
20:33
Караваєв і Миколенко відзначилися дебютними м'ячами за збірну України
Караваєв і Миколенко відзначилися дебютними м'ячами за збірну України
Збірна України
20:09
П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»
П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»
Збірна України
19:46
Петраков: «Я заборонив Ярмоленку грати»
Петраков: «Я заборонив Ярмоленку грати»
Збірна України
19:19
«Ліверпуль» позбавить Яремчука від конкурента в «Бенфіці». Сума може скласти сто мільйонів
«Ліверпуль» позбавить Яремчука від конкурента в «Бенфіці». Сума може скласти сто мільйонів
Українські легіонери
18:56
Леоненко: «Луческу крутіше Лобановського»
Леоненко: «Луческу крутіше Лобановського»
Українська Прем'єр-ліга
18:33
П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
Тема дня П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
Ліга націй UEFA
18:10
Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Збірна України
17:57
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Англійська Прем'єр-ліга
17:21
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини