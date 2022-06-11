Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму
«Ліверпуль» позбавить Яремчука від конкурента в «Бенфіці». Сума може скласти сто мільйонів
Уругвайський форвард відправиться в Англію
18:56
Дарвін Нуньєс / Фото - Liverpool Echo
Нападаючий «Бенфіки» Дарвін Нуньєс незабаром перейде до «Ліверпуля». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Трансфер був узгоджений клубами вранці 11 червня. Сума угоди складе 80 мільйонів євро і 20 – у вигляді бонусів.
Контракт буде підписаний терміном на п'ять років. «Ліверпуль» готує документи.
Нагадаємо, Нуньєс є головним конкурентом українця Романа Яремчука в «Бенфіку».