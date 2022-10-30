«Ліверпуль» пропустив на 89-й хвилині і програв вдома аутсайдеру АПЛ

Команда Клоппа опустилася на 9 місце в таблиці

У 14 турі АПЛ «Ліверпуль» сенсаційно програв «Лідсу» в рідних стінах.

Вже на 4 хвилині гості відкрили рахунок, відзначився Родріго. Але Салах зумів зрівняти через 10 хвилин і відновити паритет.

Гра була нічийною до 89 хвилини, поки «Лідс» знову не вийшов вперед, використавши контратаку.

В турнірній таблиці АПЛ після цієї поразки «Ліверпуль» опустився на 9 місце, залишившись з 16 очками, «Лідс» піднявся на відразу на 15 місце з зони вильоту, набравши 12 очок.

АПЛ, 14 тур

«Ліверпуль» – «Лідс» 1:2

Голи: Салах, 14 – Родріго, 4, Саммервілл, 89

«Ліверпуль»: Аліссон, Александер-Арнолд ( Мілнер, 79 ), ван Дейк, Гомес, Робертсон, Елліотт ( Джонс, 60 ), Тіаго Алькантара, Фабіньо ( Хендерсон, 61 ), Фірміно, Салах, Нуньєс.

«Лідс»: Мельє, Крістенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока, Адамс, Харрісон ( Ньонто, 72 ), Ааронсон, Родріго ( Бемфорд, 52 ), Саммервілл ( Ейлінг, 90 ).

Попередження: Саммервілл ( 90 ).