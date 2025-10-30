Керівництво Ліверпуля ухвалило рішення припинити переговори з головним тренером Арне Слотом щодо продовження контракту. Про це повідомляє журналіст Джеймс Уотленд. За його інформацією, після низки невдалих результатів між тренером і керівництвом клубу відбулася серйозна розмова. Тиск на Слота зростає, і його позиції в клубі стають дедалі менш стабільними.

Останніми приводами для невдоволення керівництва стали поразка у дев’ятому турі англійської Прем’єр-ліги — Ліверпуль поступився Брентфорду на виїзді з рахунком 2:3, а також вчорашній виліт з Кубка Англійської ліги від Крістал Пелас (0:3). Раніше команда програла Манчестер Юнайтед (1:2), Челсі (1:2) та Крістал Пелас (1:2) у чемпіонаті.

На фоні таких результатів у клубі почали сумніватися, чи варто продовжувати співпрацю з нинішнім наставником. Керівництво очікує від Слота реакції команди у найближчих матчах, адже подальша доля тренера може залежати саме від цього.

Нагадаємо, поточний контракт Слота з Ліверпулем розрахований до літа 2027 року.