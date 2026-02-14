Сергій Разумовський

В 1/16 фіналу Кубка Англії Ліверпуль на своєму полі розгромив Брайтон.

Початок зустрічі вийшов рівним і нервовим: Арне Слот здивував рішенням поставити Кертіса Джонса на правий фланг оборони, через що на перших хвилинах виникали проблеми – Джонс занадто зміщувався в центр і залишав простір для Кадіоглу. Брайтон діяв спокійно й організовано, не даючи господарям нав’язати темп, а на 14-й хвилині був близький до гола після сольного проходу Гомеса, але захист Ліверпуля на чолі з ван Дейком вчасно накрив епізод.

Згодом Ліверпуль додав у швидкості та почав регулярно загрожувати воротам Стіла. На 35-й хвилині Коді Гакпо забив після подачі зі штрафного, однак гол скасували через офсайд. Незабаром Стіл потягнув потужний удар Керкеза з-під поперечини, а зростання напруги призвело до сутички Велтмана та Керкеза біля технічної зони. Перевагу господарі все ж конвертували наприкінці тайму: на 42-й хвилині Керкез прострілив у центр штрафного, а Джонс точно замкнув – 1:0. У доданий час Брайтон мав шанс зрівняти, але Гомес не переграв Аліссона в очній дуелі.

Після перерви Брайтон спробував повернути інтригу, і на 54-й хвилині Аліссон урятував команду після удару Данка. Та вже на 56-й хвилині Ліверпуль відповів стрімкою атакою – Салах віддав, а Собослай потужно пробив і зробив 2:0, оформивши свій 10-й гол у сезоні. На 68-й хвилині Салах заробив пенальті після фолу Паскаля Гросса і сам реалізував його, встановивши 3:0. У кінцівці Нгумоха відзначився красивим ударом у дев’ятку, але гол скасували через мінімальний офсайд, а Брайтон так і не знайшов моменту для м’яча престижу.

Ліверпуль вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії. Наступний суперник визначиться після жеребкування.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Ліверпуль – Брайтон 3:0

Голи: Джонс, 42, Собослаї, 56, Салах, 68

Ліверпуль: Аліссон, Собослай, Конате, ван Дейк, Керкез, Джонс, Макаллістер, Салах (Нгумоха, 77), Вірц (Гомес, 71), К'єза (Екітіке, 77), Гакпо

Брайтон: Стіл, Велтман, ван Геке (Боскальї, 72), Данк, Кадіоглу, Гросс, Балеба (Мітома, 62), Хіншелвуд (Віффер, 81), Гомес (Рюттер, 62), Костулас, Хоуелл (Мінте, 62)

Попередження: Данк (15), Гомес (33), Балеба (41), ван Геке (67)