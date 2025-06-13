Ліверпуль досяг принципової домовленості з Байєром щодо трансферу півзахисника Флоріана Вірца. Сума можливої угоди оцінюється в 136,3 мільйона євро, що може стати рекордом для клубу, так і найдорожчим трансфером в історії британського футболу при виконанні всіх бонусних умов, про це повідомило The Athletic.

За умовами угоди, англійська команда зобов'язується виплатити 117,5 мільйонів євро відразу, а ще 18,8 мільйонів можуть бути додані у вигляді бонусів. Контракт із мерсисайдцями розрахований на п'ять років.

Спочатку Ліверпуль не збирався платити повну суму, заявлену Байєром - 150 мільйонів євро. Однак сторонам вдалося досягти компромісу завдяки гнучкій системі розрахунків. Переговори велися між спортивним директором Ліверпуля Річардом Хьюзом та його колегою з Байєра Сімоном Рольфесом.

За Вірца також боролася Баварія, але ще у травні стало відомо, що сам футболіст схиляється до переходу саме до Ліверпуля.

Минулого сезону 22-річний хавбек провів 45 матчів, забив 16 м'ячів та віддав 15 результативних передач. У попередній кампанії він став ключовим елементом історичного тріумфу Баєра, який завершив сезон без поразок. Тоді на його рахунку опинилося 18 голів та 20 асистів, а сам Вірц був визнаний найкращим гравцем Бундесліги.

Раніше стало відомо, за скільки Ліверпуль готовий продати свого лідера.