Лівий Берег офіційно повідомив про відхід трьох футболістів

Київський клуб Лівий Берег повідомив про відхід трьох футболістів — Владислава Войцеховського, Владислава Шаповала та Клима Приходька. Усі вони залишають команду після закінчення терміну дії контрактів.

32-річний фланговий гравець Войцеховський приєднався до клубу у 2023 році та став автором першого в історії голу команди у Першій лізі. У дебютному сезоні Лівого Берега в українській Прем'єр-лізі він провів 24 зустрічі, віддавши два результативні паси.

Захисник Шаповал, який став частиною команди влітку 2024 року, виходив на поле у 22 матчах чемпіонату. Півзахисник Клим Приходько, який приєднався у той же період, встиг відкрити рахунок своїм голам у поєдинку з Вересом та провів загалом 19 ігор.

Раніше повідомлялося, що Лівий Берег ухвалив рішення щодо головного тренера.