Головний тренер Лівого Берега Андрій Гаврюшов заявив про поставлене перед командою завдання повернутися до української Прем’єр-ліги. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Усі хлопці раді бачити один одного, ми зараз повинні працювати без зайвих емоцій. Хлопці все роблять із задоволенням, далі – підвищуватимемо ігровий тонус.

Вадим Чернишенко залишається в тренерському штабі, також працюватимуть тренер воротарів Сергій Карпов, тренер з фізпідготовки Віталій Захарченко, медперсонал – у тому ж складі. Ще є позиції, які ми будемо формувати.

Радилися з президентом, деякі рішення його вольові, десь я вимагав щось від нього. Зараз будуємо молоду, амбіційну та конкурентоздатну команду.

На першому зборі працюватимемо дев’ять днів. На 28 червня запланований перший спаринг із вінницькою Нивою, потім 5 липня – з ФК Чернігів. Щодо подальших контрольних матчів, то інформація з’явиться згодом.

По-перше, завдання озвучить президент, але ми ставимо мету повернення до Прем’єр-ліги. Нас чекає класичний формат у 16 команд, у два кола, буде цікаво. Команді протистоятимуть досвідчені колективи як-то Чорноморець, Ворскла, Буковина. Але до кожного суперника ставимося з повагою.