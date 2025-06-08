ЛНЗ може підписати футболіста збірної України

Черкаський ЛНЗ розглядає можливість посилення складу за допомогою вінгера молодіжної збірної України, який наразі представляє львівські Карпати.

Новий наставник фіолетових Віталій Пономарьов зацікавлений у поверненні до співпраці з Іллею Квасницею, з яким раніше працював у львівському Руху, про це повідомило Sport.ua.

У поточному сезоні Квасниця провів 24 зустрічі на клубному рівні, записавши на свій рахунок 4 голи та стільки ж результативних передач. Першу частину чемпіонату він відіграв у складі Руха, де виходив на поле у 17 поєдинках. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 3 мільйони євро.

Наразі Ілля готується до участі у молодіжному чемпіонаті Європи-2025. У груповому етапі Україна зіграє з Данією 12 червня, Фінляндією 15 червня та Нідерландами 18 червня.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України обіграла однолітків з Іспанії.