Сергій Разумовський

Черкаський ЛНЗ, який пішов на зимову паузу лідером української Прем’єр-ліги офіційно завершив відпустку та відновив тренувальний процес. За інформацією пресслужби клубу, команда вже змінила режим роботи на передсезонний і вирушила на навчально-тренувальні збори до Туреччини.

Зимова перерва для клубу стала не тільки можливістю перепочити після насиченої першої половини сезону, а й часом для точкового підсилення складу. Тренерський штаб Віталія Пономарьова отримав одразу трьох новачків, які мають додати конкуренції та розширити варіанти в різних лініях.

До команди приєднався опорний півзахисник Мустафа Якубу. Також ЛНЗ підписав двох українців: атакувального хавбека Єгора Твердохліба та вінгера Артура Микитишина. Усі троє новачків уже приєдналися до колективу та розпочали роботу в загальній групі на тренуваннях. Таким чином ЛНЗ входить у другу частину сезону не лише з лідерським статусом, а й із помітно ширшими кадровими можливостями.

Після 16 турів чемпіонату ЛНЗ має у своєму активі 35 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Черкаська команда випереджає Шахтар завдяки впевненій перемозі в очній зустрічі з рахунком 4:1, що стало одним із ключових результатів першого кола.

Після завершення турецького етапу підготовки ЛНЗ повернеться до офіційних матчів. Базовою датою першої гри після зимової паузи визначено 21 лютого – саме тоді команда має зіграти проти Епіцентра та розпочати весняну частину сезону.

