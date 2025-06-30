ЛНЗ визначився з майбутнім ключового гравця
Яшарі зацікавив багато команд
близько 2 годин тому
ЛНЗ отримав згоду від півзахисника Мухаррема Яшарі продовжити контракт з клубом УПЛ, повідомляє «ТаТоТаке».
27-річний косовар не проти перепідписати контракт, не отримавши пропозицію. яка влаштувала б ЛНЗ.
Яшарі в сезоні 2024/25 провів за ЛНЗ 30 матчів% 5 голів, 8 асистів.
Контракт Мухаррема з клубом діє до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює косовара в 900 тисяч євро.
У сезоні 2024/25 ЛНЗ набрав 31 заліковий бал та фінішував на 12-му місці у турнірній таблиці УПЛ.