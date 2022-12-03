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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Льоріс: «Збірна Польщі повинна розуміти, що вона тут завдяки своєму воротареві»

Воротар французів зазначив гру колеги по амплуа Войцеха Щенсних
Футбол Чемпіонат світу з футболу
17:38
Льоріс: «Збірна Польщі повинна розуміти, що вона тут завдяки своєму воротареві»
Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу з Польщею висловився про колегу по амплуа Войцехе Щенсном. Слова призводить L'Equipe.

Щенсни проводить фантастичний турнір. Збірна Польщі повинна розуміти, що вона тут завдяки своєму воротареві. Ми аналізуємо суперника, знаємо, який матч буде, але є і елемент несподіванки, є психологічний аспект. Ми повинні бути готові до всіх сценаріїв. Потрібно залишатися сильними психологічно.


Збірна Франції завдяки дублю Мбаппе обіграла Данію в матчі ЧС-2022.
Денис Сєдашов
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Уго Льоріс

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