Головний тренер збірної Польщі: «Всі уявляють собі фінал Франція – Бразилія, але спочатку їм треба пройти нас»
Льоріс: «Збірна Польщі повинна розуміти, що вона тут завдяки своєму воротареві»
Воротар французів зазначив гру колеги по амплуа Войцеха Щенсних
Щенсни проводить фантастичний турнір. Збірна Польщі повинна розуміти, що вона тут завдяки своєму воротареві. Ми аналізуємо суперника, знаємо, який матч буде, але є і елемент несподіванки, є психологічний аспект. Ми повинні бути готові до всіх сценаріїв. Потрібно залишатися сильними психологічно.
Збірна Франції завдяки дублю Мбаппе обіграла Данію в матчі ЧС-2022.
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