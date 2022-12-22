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Луческу: «Фенербахче» хотів мене підписати, але я не можу зрадити «Динамо» та Україну»

Румунський фахівець залишається в країні, що воює
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 12:32
Луческу: «Фенербахче» хотів мене підписати, але я не можу зрадити «Динамо» та Україну»

Головний тренер Динамо Мірча Луческу заявив, що не може покинути команду у важкий момент. Його цитує Tuttosport.

Хто змусить мене це зробити? Я не можу зрадити цих хлопців. «Фенербахче» хотів підписати мене, але я сказав ні. Сказав, що зараз моє місце тут.

Хоча те, що відбувається в Україні і здається неймовірним, але після майже року війни це начебто стало нормальним, звичним. Але про повернення уболівальників на українські стадіони мова не йде.

Як я живу? З острахом. Дивишся в небо і не знаєш, що може статися в будь-який момент. Ми чуємо шум літаків, поки знаходимося на полі. Ми проводимо матчі за закритими дверима. Поки немає повітряної тривоги, ми граємо, намагаючись приділяти пильну увагу полю.

Траплялося, що нам доводилося чекати до години в роздягальні, перш ніж ми змогли продовжити матч. Не знаю, хто б зробив щось подібне на моєму місці, але я відчуваю себе добре, роблячи те, що роблю

Раніше була інформація, що Луческу готовий продовжити контракт з Динамо.

Петро Приходько
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Мірча Луческу Динамо Київ

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