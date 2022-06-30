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Луческу: «Футболісти – не солдати»

Тренер «Динамо» вважає, що гравці не повинні воювати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:22
Луческу: «Футболісти – не солдати»

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розповів про те, яким він запам'ятав перший день повномасштабної агресії роф в Україні.

- Минуло вже чотири місяці з тих пір, як росія вторглася в Україну. Як Ви особисто зустріли 24 лютого, перший день війни?

- Ми тільки що повернулися з тренувального табору в Туреччині, а через два дні повинен був стартувати чемпіонат. Вночі мене розбудила блискавка, вибухи, що нагадують гуркіт грому. З - за того, що зима ще тільки закінчувалася, я подумав, що це не може бути гроза... Тоді я все зрозумів. Вранці ми зібрали всіх гравців. У той час посольство наполягало на тому, щоб я повернувся в Бухарест. У підсумку ми змогли вивезти всіх гравців і їх сім'ї. Футболісти - не солдати.


Раніше Луческу розповів, як ставиться до владиміру путину.

Джерело: Динамоманія Петро Приходько
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Мірча Луческу Динамо Київ

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