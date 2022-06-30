Луческу: «Мене розчарувало ставлення великих європейських клубів, вони могли допомогти Україні»
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу висловився про важливість футболу в умовах війни.
- Чи є ще якийсь - то сенс у футболі серед всього цього божевілля?
- Мабуть, зараз це важливо. Футбол - це зв'язок, яка передає ідею світу. Ми вже бачили це під час пандемії ковіда: навіть без глядачів на трибунах все були стурбовані. Під час нашого благодійного туру люди, не має значення, чи є вона уболівальниками чи ні, протестують проти війни, допомагають нужденним.
Ми повинні бути прихильниками світу. Якщо ви демонструєте своє ставлення на вулиці, то в кращому випадку ви трохи промайне по ТБ. Якщо ж все це відбувається на стадіоні, то це буде 90 хвилин в прямому ефірі. Ми ніколи не зможемо зробити достатньо всього для світу. Знаєте, мене розчарувало ставлення великих європейських клубів. Вони могли допомогти Україні благодійними матчами, але деякі відмовилися від етого.
Раніше Луческу заявив, що громадяни росії не хочуть війни.