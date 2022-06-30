Луческу: «Мене розчарувало ставлення великих європейських клубів, вони могли допомогти Україні»

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу висловився про важливість футболу в умовах війни.

- Мабуть, зараз це важливо. Футбол - це зв'язок, яка передає ідею світу. Ми вже бачили це під час пандемії ковіда: навіть без глядачів на трибунах все були стурбовані. Під час нашого благодійного туру люди, не має значення, чи є вона уболівальниками чи ні, протестують проти війни, допомагають нужденним.

Ми повинні бути прихильниками світу. Якщо ви демонструєте своє ставлення на вулиці, то в кращому випадку ви трохи промайне по ТБ. Якщо ж все це відбувається на стадіоні, то це буде 90 хвилин в прямому ефірі. Ми ніколи не зможемо зробити достатньо всього для світу. Знаєте, мене розчарувало ставлення великих європейських клубів. Вони могли допомогти Україні благодійними матчами, але деякі відмовилися від етого.