Голкіпер «Динамо» зізнався, що більше спілкується не з Луческу, а з іншим тренером
Луческу не бачить Марокко в фіналі ЧС-2022: «Вони досягли свого максимуму»
Тренер пояснив успіх малих збірних на турнірі
14 грудня 16:50
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу зізнався gsp.ro, що не вірить в збірну Марокко в півфіналі ЧС-2022 з Францією.
«Я думаю, що Марокко досягло максимуму, Хорватія теж. Я бачу фінал Аргентина – Франція, але в футболі все можливо. Я був вражений тим, як команди з малих країн підготувалися до цього чемпіонату світу. Кожен знає, що робити, як готувати гравців.
Все робили академії для молоді, з юних років брали гравців в сильні чемпіонати, а коли збираються в національні збірні, то виходили сильні команди. Ви також бачите Японію, Південну Корею, США, Канаду, всі вони довели, що заслуговують бути на цьому чемпіонаті світу».
Початок матчу – о 21:00.
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