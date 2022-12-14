Луческу не бачить Марокко в фіналі ЧС-2022: «Вони досягли свого максимуму»

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу зізнався gsp.ro, що не вірить в збірну Марокко в півфіналі ЧС-2022 з Францією.

Все робили академії для молоді, з юних років брали гравців в сильні чемпіонати, а коли збираються в національні збірні, то виходили сильні команди. Ви також бачите Японію, Південну Корею, США, Канаду, всі вони довели, що заслуговують бути на цьому чемпіонаті світу».