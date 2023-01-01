Ванат – про участь у 13 із 15 матчів «Динамо»: «Намагаюся виконувати рекомендації Луческу»
Луческу визнаний одним з найбагатших футбольних людей Румунії
Тренер Динамо розташувався на 6 місці
01 січня 17:41
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу визнаний 6-ю найбагатшою футбольною людиною в Румунії, повідомляє Digi Sport.
Статки Луческу оцінюються в 35-38 мільйонів євро.
Найбагатшою футбольною людиною в Румунії став власник Стяуа Джіджі Бекалі, Його статок оцінюється в 350-450 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що Луческу хоче продовжити контракт з Динамо.
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