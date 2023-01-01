Лукашенко знову дуже невдало пожартував і згадав загниваючий футбол білорусі
Так званий президент білорусі олександр лукашенко висловився про стан футболу в своїй країні.
Закінчився чемпіонат світу. Я щось, Сергію Михайловиу (Ковальчук, міністр спорту Білорусі – прим.), не помітив там наших футболістів. Або я просто погано спостерігав за чемпіонатом світу? Там і близько немає.
Більш того, я порівнював гру наших футболістів з тим футболом, який показували там спортсмени. І до того ж вони показують ці результати в зимовий період часу. І як колишньому футболістові, який займався багато футболом, – мені просто страшно стає.
Стан цього виду спорту, як і багатьох інших, в жахливому стані. А колись, призначаючи вас, я сподівався, що ви як людина військова, люблячий спорт, який розуміє в ньому, повернете там.
Я про віце-прем'єра (Ігор Петришенко, він теж був присутній на зустрічі – прим.) не кажу. Я не бачу там взагалі віце-прем'єра. У жодній соціальній сфері і так далі. Ну і що, минув час, чимало років, а якщо рік за два – знаєш скільки, і де ці результати
Раніше екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився своєю думкою про лукашенка.
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