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Лунін має намір стати основним голкіпером «Реалу», через що не покинув клуб

Українець хоче втілити свою мрію
Футбол Прімера
17:56
Лунін має намір стати основним голкіпером «Реалу», через що не покинув клуб
Андрій Лунін / Фото - ФК Шахтар

Голкіпер Андрій Лунін прийняв рішення не залишати «Реал». Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, батько і агент українця Олексій Лунін наполягав на переході до іншого клубу для отримання ігрової практики. Але сам гравець до даної рекомендації не дослухався, щоб утілити в життя свою мрію і стати основним в команді.

Відбулася розмова з головним тренером Карло Анчелотті і керівництвом «вершкових». Воротаря запевнили, що він буде частіше виходити в старті у наступному сезоні. У клубі задоволені його виступами навесні 2022 року.

Раніше сейв Луніна був визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні.

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Лунін Реал Мадрид (футбол) Тібо Куртуа Карло Анчелотті

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