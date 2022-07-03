Лунін має намір стати основним голкіпером «Реалу», через що не покинув клуб

Українець хоче втілити свою мрію

Андрій Лунін / Фото - ФК Шахтар

Голкіпер Андрій Лунін прийняв рішення не залишати «Реал». Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, батько і агент українця Олексій Лунін наполягав на переході до іншого клубу для отримання ігрової практики. Але сам гравець до даної рекомендації не дослухався, щоб утілити в життя свою мрію і стати основним в команді.

Відбулася розмова з головним тренером Карло Анчелотті і керівництвом «вершкових». Воротаря запевнили, що він буде частіше виходити в старті у наступному сезоні. У клубі задоволені його виступами навесні 2022 року.

Раніше сейв Луніна був визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні.