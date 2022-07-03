Сейв Луніна визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні
Лунін має намір стати основним голкіпером «Реалу», через що не покинув клуб
Українець хоче втілити свою мрію
Андрій Лунін / Фото - ФК Шахтар
Голкіпер Андрій Лунін прийняв рішення не залишати «Реал». Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, батько і агент українця Олексій Лунін наполягав на переході до іншого клубу для отримання ігрової практики. Але сам гравець до даної рекомендації не дослухався, щоб утілити в життя свою мрію і стати основним в команді.
Відбулася розмова з головним тренером Карло Анчелотті і керівництвом «вершкових». Воротаря запевнили, що він буде частіше виходити в старті у наступному сезоні. У клубі задоволені його виступами навесні 2022 року.
Раніше сейв Луніна був визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні.
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