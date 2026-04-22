Сергій Разумовський

У 33-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі обіграв Депортиво Алавес з рахунком 2:1.

Команда Карло Анчелотті забезпечила собі перевагу завдяки голам Кіліана Мбаппе на 30-й хвилині та Вінісіуса Жуніора на 50-й. Гості змогли відповісти лише наприкінці зустрічі, коли на 90+3-й хвилині відзначився Мартінес, але врятувати матч Алавесу це вже не допомогло.

Український воротар Андрій Лунін провів надійний поєдинок у складі Реала. Він виконав 4 сейви, впорався з одним із двох високих м’ячів, продемонстрував 89% точності передач — 32 точні паси з 36, а також мав 45 дотиків до м’яча. Оцінка: 7.2.

Після цієї перемоги Реал набрав 73 очки у турнірній таблиці, однак усе ще відстає від Барселони, яка має 79 балів, у боротьбі за чемпіонство. Депортиво Алавес із 33 очками продовжує випереджати Ельче, у якого 32 пункти, у боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні.

Ла Ліга, 33-й тур

Реал Мадрид – Депортиво Алавес 2:1

Голи: Мбаппе, 30, Вінісіус, 50 – Мартінес, 90+3

Реал: Лунін, Трент (Карвахаль 63), Мілітао (Рюдігер 45+2), Хейсен, Каррерас, Гюлер (Мастантуоно 57), Чуамені (Камавінга 63), Беллінгем (Браїм 57), Вальверде, Вінісіус, Мбаппе

Алавес: Сівера, Перес, Хонні, Теналья, Парада, Юсі (Салебе 66), Суарес (Ібаньєс 58), Бланко (Гевара 75), Гуріді (Аленья 58), Мартінес, Бойє (Діабате 66)

Попередження: Чуамені 35 – Перес 90+1

Відео: MEGOGO