Лунін: «Три дні святкували перемогу в Лізі чемпіонів»

Воротар «Реала» Андрій Лунін приїхав в розташування збірної України і заявив, що вихід на чемпіонат світу-2022 – це можливість надихнути наших воїнів і наш народ. Його слова приводить прес-служба УАФ:

Матч, до якого ми готуємося, як вже говорили хлопці, дуже важливий. Адже зараз наші воїни, які б'ються за Україну, надихають весь світ. Ми повинні виходити на поле і робити свою справу, щоб подарувати їм і всім нашим людям позитивні емоції. Це те невелике, що ми можемо зробити. Повинні віддати все заради цього! »