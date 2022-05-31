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Лунін: «Три дні святкували перемогу в Лізі чемпіонів»

Воротар «Реала» приїхав в розташування збірної України
Футбол Збірна України
17:10
Лунін: «Три дні святкували перемогу в Лізі чемпіонів»

Воротар «Реала» Андрій Лунін приїхав в розташування збірної України і заявив, що вихід на чемпіонат світу-2022 – це можливість надихнути наших воїнів і наш народ. Його слова приводить прес-служба УАФ:

«Почуваю себе добре, хоча дорога була трохи важкуватою. Були три дні святкування перемоги в Лізі чемпіонів, але найважливіше, що я вже тут з командою. Кінець сезону здався дуже насиченим – народження дитини, перемога в Лізі, святкування, виклик до збірної. Навіть слів немає! Але з включенням в справи національної команди проблем немає. Це у мене вже не вперше.

Матч, до якого ми готуємося, як вже говорили хлопці, дуже важливий. Адже зараз наші воїни, які б'ються за Україну, надихають весь світ. Ми повинні виходити на поле і робити свою справу, щоб подарувати їм і всім нашим людям позитивні емоції. Це те невелике, що ми можемо зробити. Повинні віддати все заради цього! »

Матч Шотландія – Україна в плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 відбудеться 1 червня. Початок о 21:45.

Список гравців збірної України, які вилетіли в Глазго.

Сергій Лук'яненко
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Андрій Лунін

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