Лунін відстояв на нуль. «Реал» вперше не пропустив в цьому сезоні Ла Ліги
«Реал» зумів обіграти «Хетафе» в матчі 8 туру Ла Ліги.
Голом мадридці відзначилися вже в першому таймі. М'яч на рахунок Мілітао.
У «Хетафе» були моменти зрівняти рахунок, проте їх команда не використовувала. Також забив і « Реал », але гол Родріго скасували.
У підсумку, «Реал» переміг і вперше в сезоні не пропустив. Андрій Лунін також провів свій перший «сухий» матч за команду.
Ла Ліга. 8-й тур:
«Хетафе» – «Реал» 0:1
Гол: Мілітао, 3
«Хетафе»: Сорія – Суарес, Дуарте, Мітрович, Джене, Ангілері (Амаві, 83) – Оленья (Порту, 66), Мілья, Альгобія (Валенсіано, 83) – Майораль (Мунір, 66), Унал (Латаса, 86).
«Реал»: Лунін – Карвахаль, Мілітао (Начо, 83), Рюдігер, Алаба – Модріч, Чуамені, Камавінга (Асенсіо, 83) – Вальверде, Родріго (Діас, 89), Вінісіус Жуніор
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