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Лунін відстояв на нуль. «Реал» вперше не пропустив в цьому сезоні Ла Ліги

Мадридці перемогли «Хетафе»
Футбол Прімера
09 жовтня 07:10
Лунін відстояв на нуль. «Реал» вперше не пропустив в цьому сезоні Ла Ліги

«Реал» зумів обіграти «Хетафе» в матчі 8 туру Ла Ліги.

Голом мадридці відзначилися вже в першому таймі. М'яч на рахунок Мілітао.

У «Хетафе» були моменти зрівняти рахунок, проте їх команда не використовувала. Також забив і « Реал », але гол Родріго скасували.

У підсумку, «Реал» переміг і вперше в сезоні не пропустив. Андрій Лунін також провів свій перший «сухий» матч за команду.

Ла Ліга. 8-й тур:

«Хетафе» – «Реал» 0:1

Гол: Мілітао, 3

«Хетафе»: Сорія – Суарес, Дуарте, Мітрович, Джене, Ангілері (Амаві, 83) – Оленья (Порту, 66), Мілья, Альгобія (Валенсіано, 83) – Майораль (Мунір, 66), Унал (Латаса, 86).

«Реал»: Лунін – Карвахаль, Мілітао (Начо, 83), Рюдігер, Алаба – Модріч, Чуамені, Камавінга (Асенсіо, 83) – Вальверде, Родріго (Діас, 89), Вінісіус Жуніор

Андрій Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Хетафе

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