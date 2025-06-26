Сергій Стаднюк

Чемпіон Європи серед збірних до 19 років визначиться уже в четвер, 26 червня. Нідерланди, що на відміну від старших колег, вийшли до фіналу, зійдуться з Іспанією. «Фурія роха» має намір захистити трофей і повторити своє ж досягнення 2012 і 2007 років.

21:00 | U-19. Іспанія – Нідерланди. Пряма трансляція

На Клубному чемпіонаті світу-2025 завершиться груповий етап. У квартеті G уже все зрозуміло. Ювентус і Манчестер Сіті виходять до плей-оф. Однак ще залишається визначити, хто отримає в 1/8 фіналу номінально більш слабкого суперника. Різниця м'ячів у обох команд складає +8, однак туринці забили дев'ять проти восьми у конкурента. Відповідно, для виграшу групи італійців влаштовує нічия, а англійців – лише перемога.

В іншій парі квартету обов'язково хтось набере перше очко на турнірі. Що марокканський Відад, що еміратський Аль-Айн поки мають нуль у графі набраних балів. Їх матч не матиме турнірного значення, однак стане битвою за престиж і непогані преміальні. Хоча останні більш потрібні Відаду.

Заплутаною є ситуація у групі H. Нічого собі не гарантував навіть Реал, за який згідно з інсайдами зіграє українець Андрій Лунін. У випадку поразки від Зальцбурга і перемоги Аль-Хіляля «вершкові» можуть залишити турнір.

Найцікавішою буде ситуація у разі нічиєї у протистоянні австрійців та іспанців на фоні перемоги саудитів. Тоді у трьох команд буде по п'ять очок і тоді рахуватимуть різницю м'ячів. «Вершкові» у будь-якому разі матимуть перевагу над «биками», а Аль-Хіляль як мінімум порівняється з ними. У такому випадку все можуть вирішити навіть жовті картки.