Сергій Разумовський

У 12-му турі української Прем'єр-ліги Карпати на своєму полі у більшості здолали Кривбас.

Господарі більше контролювали м’яч, але гості небезпечно відповідали контратаками. Переломний епізод стався на 16-й хвилині: голкіпер Кривбаса Кемкін отримав вилучення, і команді довелося випускати резервного Маханькова замість Парако.

Одразу після перерви, на 47-й хвилині, Бруніньйо знову став героєм для Карпат, забивши єдиний м’яч у матчі. Попри чисельну меншість, Кривбас, який ще кілька турів тому очолював таблицю, намагався рятуватися, але Карпати втримали перевагу й довели справу до мінімальної перемоги.

Карпати набрали 18 очок і після провального старту вже до двох балів наблизилися до Динамо. Кривбас (також 20 пунктів) втратив шанс відірватися від чемпіона України.

УПЛ, 12-й тур

Карпати – Кривбас 1:0

Гол: Бруніньйо, 47

Карпати: Домчак, Сич, Бабогло, Педросо, Полегенько, Танда, Чачуа, Бруніньо, Шах (Клименко, 59), Пауло Вітор, Краснопір (Невес, 84)

Кривбас: Кемкін, Дібанго, Рохас (Шевченко, 90), Конате, Юрчець, Араухо, Твердохліб (Мулик, 90), Задерака, Мендоза, Каменський (Микитишин, 58), Парако (Маханьков, 22)

Попередження: Бабогло, 45+5 – Твердохліб, 37

Вилучення: Кемкін, 16