Новий тренер збірної Іспанії: «Енріке залишив відмінну команду і міцний фундамент на майбутнє»
Луїс Енріке може очолити збірну Бразилії
У команді поки не визначилися з тренером
22 грудня 18:50
Колишній тренер збірної Іспанії Луїс Енріке може швидко повернутися до роботи.
Їм цікавиться збірна Бразилії. Команда хоче призначити іноземного фахівця, повідомляє Globo Esporte.
Після відмови Карло Анчелотті і Зінедіна Зідана Бразилія почала пошуки нового кандидата. У Енріке Федерацію приваблює робота з молодими гравцями.
Іспанець був звільнений зі своєї збірної після ЧС-2022. Його замінив тренер молодіжної команди.
Бразилія також позбулася тренера. Команду покинув Тіте.
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