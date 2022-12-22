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Луїс Енріке може очолити збірну Бразилії

У команді поки не визначилися з тренером
Футбол Чемпіонат світу з футболу
22 грудня 18:50
Луїс Енріке може очолити збірну Бразилії

Колишній тренер збірної Іспанії Луїс Енріке може швидко повернутися до роботи.

Їм цікавиться збірна Бразилії. Команда хоче призначити іноземного фахівця, повідомляє Globo Esporte.

Після відмови Карло Анчелотті і Зінедіна Зідана Бразилія почала пошуки нового кандидата. У Енріке Федерацію приваблює робота з молодими гравцями.

Іспанець був звільнений зі своєї збірної після ЧС-2022. Його замінив тренер молодіжної команди.

Бразилія також позбулася тренера. Команду покинув Тіте.

Андрій Усмонов
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Теги

Луїс Енріке збірна Бразилії (футбол)

Коментарі 1

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22 грудня 2022р. 19:47
Свято  место  пусто   [censored] .....так и для хорошего тренера, профессионально и психологически подготовленного. Энрике - ТОП , как тренер и человек.
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