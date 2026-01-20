Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги чемпіонів ПСЖ на виїзді сенсаційно програв Спортінгу.

Розв’язка матчу припала на заключний відрізок. На 74-й хвилині Луїс Суарес вивів лісабонців уперед, однак уже за п’ять хвилин парижани відігралися – на 79-й забив Хвіча Кварацхелія.

Після цього ПСЖ намагався втримати бодай нічию, і на 80-й хвилині тренерський штаб випустив на заміну українського захисника Іллю Забарного. Втім, останнє слово залишилося за господарями: на 90-й хвилині колумбієць оформив дубль і приніс Спортінгу перемогу.

ПСЖ залишився з 13 очками і, як і Манчестер Сіті, ризикує випасти з топ-8. Спортінг наздогнав обидва гранди.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, сьомий тур

Спортінг – ПСЖ 2:1

Голи: Луїс Суарес, 74, 90 – Кварацхелія, 79

Спортінг: Сілва, Рейс, Інасіу, Фреснеда, Араухо, Трінкау (Кочорашвілі 90+6), Мангаш (Ваяннідіс 63), Катаму (Сантос 87), Сімоеш (Браганса 87), Моріта, Суарес Чарріс

ПСЖ: Шевальє, Мендеш, Заїр-Емері, Пачо, Маркіньйос, Маюлу (Кварацхелія 66), Вітінья, Руїс (Забарний 80), Барколя (Рамуш 71), Дембеле, Дуе

Попередження: Мангаш, Суарес, Сілва - Кварацхелія

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Спортінг – ПСЖ.