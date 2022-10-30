«Львів» зумів зрівняти рахунок лише після того, як «Металіст» почав грати в меншості

Львівська команда все одно залишилася в зоні вильоту

У 10-му турі УПЛ «Львів» і «Металіст» поділили очки.

Харків'яни вийшли вперед в дебюті матчу завдяки голу

У 2-му таймі той же Прядун заробив вилучення і покинув поле. «Львів» зміг зрівняти рахунок лише в більшості, на 78 хвилині відзначився Ременяк.

Нічия не поліпшила становище «Львова» в УПЛ, команда Дулуба залишилася в зоні вильоту, набравши 6 очок, «Металіст» – на 5 місці з 14 балами.

УПЛ, 10-й тур

«Львів» – «Металіст» 1:1

Голи: Ременяк, 78 – Прядун, 9

«Львів»: Ільющенков, Муравський, Васильєв, Нікітюк, Мільченко, Крушинський, Мишенко, Грисьо, Полегенько, Бугай, Нич

«Металіст»: Костик, Каплієнко, Порох, Мізюк, Шопін, Чайковський, Танковський, Демченко, Картушов, Підлепенець, Прядун

Вилучення: Прядун, 62