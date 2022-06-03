Два іспанських гранда готові вступити в боротьбу за Ляказетта
Ляказетт покинув «Арсенал». Форвард може повернутися до Франції
У 31-річного гравця закінчився контракт з лондонцями
Александр Ляказетт / Фото - goal.com«Арсенал» на своєму офіційному сайті оголосив про відхід з клубу французького форварда Олександра Ляказетта.
31-річний футболіст покинув «канонірів» через закінчення терміну угоди.
Раніше повідомлялося, що нападник може знову повернутися в «Ліон».
Нагадаємо, лондонці придбали Ляказетта у «Ліона» в 2017 році за 53 мільйони євро. У складі «Арсеналу» француз зіграв 206 матчів, забив 71 гол і зробив 36 ассістів.
Раніше повідомлялося, що «Арсенал» хоче придбати українця Олександра Зінченка у «Манчестер Сіті».
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