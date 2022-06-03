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Ляказетт покинув «Арсенал». Форвард може повернутися до Франції

У 31-річного гравця закінчився контракт з лондонцями
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18:43
Ляказетт покинув «Арсенал». Форвард може повернутися до Франції
Александр Ляказетт / Фото - goal.com
«Арсенал» на своєму офіційному сайті оголосив про відхід з клубу французького форварда Олександра Ляказетта.

31-річний футболіст покинув «канонірів» через закінчення терміну угоди.

Раніше повідомлялося, що нападник може знову повернутися в «Ліон».

Нагадаємо, лондонці придбали Ляказетта у «Ліона» в 2017 році за 53 мільйони євро. У складі «Арсеналу» француз зіграв 206 матчів, забив 71 гол і зробив 36 ассістів.

Раніше повідомлялося, що «Арсенал» хоче придбати українця Олександра Зінченка у «Манчестер Сіті».
Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Ляказетт Арсенал Лондон

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