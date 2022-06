«Лише 90 хвилин були суперниками». Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою

Фото - Шотландська футбольна асоціація

Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 (3:1). Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба місцевої футбольної асоціації.

Congratulations to Ukraine



We were opponents for 90 minutes on the pitch tonight, but continue to stand in solidarity with you now.# SCOUKR pic.twitter.com/DvTMtVLIsx