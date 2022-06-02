Єднання фанатів з командою. Як збірна України святкувала перемогу над Шотландією з уболівальниками
«Лише 90 хвилин були суперниками». Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою
«Синьо-жовті» пробилися до фіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022
09:19
Фото - Шотландська футбольна асоціація
Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 (3:1). Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба місцевої футбольної асоціації.
Вітаємо Україну! Ми були суперниками протягом 90 хвилин, проте ми продовжуємо підтримувати вас.
Congratulations to Ukraine- Scotland National Team (@ ScotlandNT) June 1, 2022
We were opponents for 90 minutes on the pitch tonight, but continue to stand in solidarity with you now.# SCOUKR pic.twitter.com/DvTMtVLIsx
Раніше думками з приводу гри поділився головний тренер збірної України Олександр Петраков.
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