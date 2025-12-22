Сергій Разумовський

У 15-му турі португальскої Прімейри Бенфіка на своєму полі мінімально здолала Фамалікан.

Долю зустрічі вирішив епізод у середині першого тайму. На 34-й хвилині Павлідіс реалізував пенальті, після чого лісабонці більше працювали на контроль гри та збереження переваги, не даючи супернику розвернутися в атаці.

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков був помітним у центрі поля: завдав одного удару в площину, заробив на собі чотири фоли, мав успішний дриблінг 1 з 2 спроб, віддав 21 точну передачу з 30 (70%), а також виконав 6 подач із точністю 1/6 (17%). В єдиноборствах він взяв участь в 11 епізодах – 1/2 виграв у повітрі та 7/9 на землі, ще й відзначився 1/2 вдалими підкатами. Оцінки Судакова: 6.9 від WhoScored і 7.2 від SofaScore.

У воротах Бенфіки Анатолій Трубін допоміг втримати сухий результат: зробив два сейви, здійснив три кидки, віддав 14 точних передач із 19 (74%), при цьому припустився однієї помилки, яка призвела до удару. Його оцінки: 6.5 за версією WhoScored та 7.2 від SofaScore.

Бенфіка набрала 35 очок і на відстань у вісім балів наблизилася до лідера Порту в боротьбі за чемпіонство. Спортінг також має 35 пунктів, але і гру в запасі.

Чемпіонат Португалії, 15-й тур

Бенфіка – Фамалікан 1:0

Гол: Павлідіс, 34 (пен.)