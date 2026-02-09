Павло Василенко

Німецький футбольний арбітр-аматор Паскаль Кайзер став жертвою жорстокого нападу після того, як публічно освідчився своєму партнерові Моріцу під час матчу Бундесліги. Подія, що зворушила десятки тисяч уболівальників на стадіоні «РайнЕнергі» в Кельні, несподівано обернулася трагедією.

Позаминулого тижня Кайзер зробив пропозицію руки й серця перед майже 50 тисячами глядачів під час поєдинку між Кельном і Вольфсбургом. Кадри освідчення швидко розійшлися мережею та викликали хвилю підтримки, але разом із нею – й агресивну реакцію з боку радикально налаштованих осіб.

За словами арбітра, незабаром після цього він почав отримувати відверті погрози, в яких містилася навіть його домашня адреса. Кайзер звернувся до поліції, однак там, як стверджується, не побачили негайної загрози його безпеці.

Менш ніж за пів години після цієї відповіді на нього напали. Коли Кайзер перебував у власному дворі, курячи сигарету, на нього накинулися троє невідомих чоловіків. Напад був жорстоким і, на думку потерпілого, безпосередньо пов’язаний із його публічним освідченням.

🤦‍♂️Pascal Kaiser, arbitre qui avait demandé son compagnon en mariage en marge du match Cologne-Wolfsburg a été agressé à son domicile samedi soir. Il avait fait l'objet de menaces directes les jours précédents, alimentées par des polémiques récurrentes.



(@lequipe ) pic.twitter.com/JgI7OiBqgQ — Kultur FC Köln 🐐🇫🇷 (@FR_FCKoln) February 8, 2026

Арбітр переконаний: він став мішенню саме через відкриту демонстрацію своїх стосунків, які для частини суспільства перетворилися на об’єкт ненависті. Інцидент викликав широкий резонанс у Німеччині та знову порушив болісну тему безпеки й толерантності у спорті та за його межами.