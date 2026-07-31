Спортивний телеканал Maincast Sport запускає нове щотижневе аналітичне шоу «УПЛ Вечірній», присвячене головним подіям Української Прем'єр-ліги. Прем'єра проєкту відбудеться 3 серпня о 20:00.

Нове шоу стане постійним майданчиком для обговорення найрезонансніших тем українського футболу. У кожному випуску глядачі побачать експертний аналіз матчів туру, тактичні розбори, дискусії про суддівські рішення, трансферні новини та інші ключові події чемпіонату.

За словами співзасновника медіакомпанії Maincast Віталія Волочая, ідея створення нового проєкту виникла після успіху баскетбольного шоу «НБА Вечірній».

«Після успіху нашого баскетбольного шоу «НБА Вечірній» ми вирішили приділити таку саму увагу і нашій рідненькій Українській Прем'єр-лізі. Ми робимо це шоу не тільки для тих, хто давно й уважно стежить за УПЛ, а й для тих, хто чомусь ніколи його не дивився або дивився дуже мало, так само, як свого часу вийшло з «НБА Вечірнім». В «УПЛ Вечірньому» буде все те, що зробило «НБА Вечірній» унікальним: цікаві та динамічні рубрики, гості, які однаково добре розбираються в тонкощах гри і вміють цікаво та небанально підтримати розмову», – зазначив він.

Перший випуск «УПЛ Вечірній» вийде в ефір 3 серпня о 20:00. Дивитися шоу можна буде на телеканалі Maincast Sport, на платформі maincast.tv, а також на YouTube-каналі Maincast.

Новий проєкт має стати щотижневим підсумком туру Української Прем'єр-ліги та об'єднати як відданих уболівальників українського футболу, так і тих, хто лише відкриває для себе національний чемпіонат.

Maincast Sport входить до активів холдингу ARS Capital бізнесмена Максима Кріппи і став першим українським мовником, який коментував матчі НБА та іспанської баскетбольної ліги безпосередньо з місця подій. Окрім самих трансляцій, канал виробляє власний контент навколо чемпіонатів: аналітичні студії, подкасти та розважальні шоу.