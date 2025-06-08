Головний тренер Ворскли Юрій Максимов повідомив, що залишить свою посаду після вильоту полтавців в Першу лігу. Його слова наводить «Полтавщина спорт».

Я точно не залишуся. Я не виконав своє завдання, тож про що тут говорити. Єдине що важливо - я хотів би попросити вибачення у вболівальників за те що сталося. Ми вилетіли дуже образливо й так не мало бути. Ми мали перемагати й Оболонь, і Чорноморець та й Кудрівку теж, але не зробили цього.

Головною проблемою була невпевненість у майбутньому. Футболісти, адміністрація, співробітники – всі мають серйозну заборгованість по зарплаті й не зрозуміло чим це закінчиться. Це суттєво на всіх тисло. В таких умовах зосередитись на завданні було складно.

Ще раз прошу вибачення у всіх, хто підтримував команду. Зараз агенти ведуть перемовини з керівництвом Ворскли й шукають рішення, щоб по-людськи нормально розійтися з клубом, - пояснив Максимов.