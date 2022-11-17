Маліновський потрапив до сфери інтересів «Мілана»

Також італійський гранд хоче підписати ще одного гравця «Аталанти»

Руслан Маліновський / Фото - football365.com

Раніше повідомлялося, що головний тренер «Тоттенхема»

. Також була інформація про

«Марселя».

Два лідери «Аталанти» потрапили на радари чинного чемпіона Італії «Мілана». Про це повідомляє«Росссонері» стежать за українським хавбекта колумбійським форвардом. Міланці мають намір підписати нових гравців для глибини складу, адже останнім часом італійським гранд часто страждає через епідемію травм.