Малиновський незабаром покине «Аталанту»
Маліновський потрапив до сфери інтересів «Мілана»
Також італійський гранд хоче підписати ще одного гравця «Аталанти»
17 листопада 14:15
Руслан Маліновський / Фото - football365.comДва лідери «Аталанти» потрапили на радари чинного чемпіона Італії «Мілана». Про це повідомляє MilanLive.
«Росссонері» стежать за українським хавбек Русланом Маліновським та колумбійським форвардом Луїсом Муріелем. Міланці мають намір підписати нових гравців для глибини складу, адже останнім часом італійським гранд часто страждає через епідемію травм.
Раніше повідомлялося, що головний тренер «Тоттенхема» Антоніо Конте хоче бачити у себе Маліновського. Також була інформація про інтерес «Марселя».
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