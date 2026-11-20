Пресслужба клубу оприлюднила кадри з тренування, на яких можна побачити обох гравців. Кадри із заняття доступні на офіційній сторінці Трабзонспора в Instagram.

Півзахисник Руслан Маліновський і оборонець Арсеній Батагов повернулися до тренувань Трабзонспора після травм. Українські футболісти працювали на занятті команди напередодні матчу 12-го туру турецької Суперліги проти Еюпспора.

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33-річний Маліновський тренується в загальній групі без обмежень. Півзахисник не виходив на поле в офіційних матчах із кінця серпня через травму коліна. Наприкінці вересня він переніс операцію та пропустив 14 останніх поєдинків команди. У поточному сезоні українець встиг провести за Трабзонспор чотири матчі, зігравши загалом 223 хвилини.

Батагов також вийшов на тренувальне поле та виконував вправи з м’ячем. Водночас, за даними турецьких ЗМІ, обсяг навантажень 24-річного центрального захисника та його допуск до повноцінної роботи в загальній групі ще уточнюються.

Батагов не грав в офіційних зустрічах із березня 2026 року. Він відновлювався після важкої травми коліна та операції, а в жовтні зазнав ушкодження м’яза лівого стегна.

Рішення щодо можливої участі обох українців у наступному матчі ухвалить головний тренер Трабзонспора Томас Райс. Поєдинок проти Еюпспора відбудеться 22 листопада, початок – о 18:00 за київським часом. Після 11 турів чемпіонату Туреччини Трабзонспор посідає друге місце, маючи в активі 25 очок.