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Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку

Італійський фахівець планує продовжити роботу з «Аталантою»
Футбол Серія А
07:28
Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку
Гасперіні та Маліновський / Фото - Getty Images

Головний тренер «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку. Слова фахівця передає Gazzetta dello Sport.

Вчора була новина про мою відставку. Зі мною ніхто не говорив, поки ця новина не вийшла у світ. Якщо я повинен щось сказати, то знайте, я ніколи не відступав. Сьогодні я не піду у відставку. 

Я бачу три шляхи. Перший – пошук кількох топових гравців, які можуть негайно підвищити цінність команди.

Або ми можемо прагнути омолодити команду. Потрібно цінувати Скальвіні, Коопмайнерса та інших молодих футболістів. Вони принесуть багато коштів у бюджет «Аталанти» у майбутньому.

Інший спосіб – майже нічого не робити, залишатися на місці і говорити: «Давайте, вперед». Треба буде обрати філософію. Це робить не тільки тренер. Моя думка враховується, але є ще два спортивних директори, президент, генеральний директор. Потрібно окреслити плани, а потім починати працювати.

Раніше гендиректор «Аталанти» Антоніо Перкассі заявив, що Гасперіні стовідсотково не втече у відставку.

Сергій Стаднюк
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Теги

Аталанта Джан П'єро Гасперіні Руслан Малиновський

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