Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку

Гасперіні та Маліновський / Фото - Getty Images

Головний тренер «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку. Слова фахівця передає Gazzetta dello Sport.

Я бачу три шляхи. Перший – пошук кількох топових гравців, які можуть негайно підвищити цінність команди.

Або ми можемо прагнути омолодити команду. Потрібно цінувати Скальвіні, Коопмайнерса та інших молодих футболістів. Вони принесуть багато коштів у бюджет «Аталанти» у майбутньому.

Інший спосіб – майже нічого не робити, залишатися на місці і говорити: «Давайте, вперед». Треба буде обрати філософію. Це робить не тільки тренер. Моя думка враховується, але є ще два спортивних директори, президент, генеральний директор. Потрібно окреслити плани, а потім починати працювати.