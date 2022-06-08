Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку
Головний тренер «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку. Слова фахівця передає Gazzetta dello Sport.
Вчора була новина про мою відставку. Зі мною ніхто не говорив, поки ця новина не вийшла у світ. Якщо я повинен щось сказати, то знайте, я ніколи не відступав. Сьогодні я не піду у відставку.
Я бачу три шляхи. Перший – пошук кількох топових гравців, які можуть негайно підвищити цінність команди.
Або ми можемо прагнути омолодити команду. Потрібно цінувати Скальвіні, Коопмайнерса та інших молодих футболістів. Вони принесуть багато коштів у бюджет «Аталанти» у майбутньому.
Інший спосіб – майже нічого не робити, залишатися на місці і говорити: «Давайте, вперед». Треба буде обрати філософію. Це робить не тільки тренер. Моя думка враховується, але є ще два спортивних директори, президент, генеральний директор. Потрібно окреслити плани, а потім починати працювати.
Раніше гендиректор «Аталанти» Антоніо Перкассі заявив, що Гасперіні стовідсотково не втече у відставку.