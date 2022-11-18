Маліновському дісталося від італійської преси за свою дружину

Півзахисник отримав найнижчу оцінку серед хавбеків «Аталанти»

Видання Calcio Atalanta підвела проміжні підсумки першої частини сезону перед початком чемпіонату світу, оскільки Серія А пішла на паузу. Серед всіх півзахисників «Аталанти», найнижча оцінка у Руслана Маліновського. Більш того, українцеві дісталося за свою дружину.

«За винятком кількох матчів, він не створював гострі і небезпечні моменти. Крім того, він міг би позбавити нас від світських виходів своєї дружини Роксани, які, звичайно, не допомагають йому, коли не всі йде за його сценарієм».

Нещодавно Малиновський подешевшав на 10 мільйонів євро. Також відомо, що взимку українець, швидше за все, покине клуб.